Her er det norske «nødlandslaget» – det florerer av debutanter

NTB Sport

Norges Fotballforbund presenterte mandag troppen til onsdagens gruppefinale i nasjonsligaen i Wien. Den ser slik ut:

Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise), Per Kristian Bråtveit (Djurgården), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Jørgen Skjelvik (OB), Julian Ryerson (Union Berlin), Daniel Granli (AaB), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Tobias Børkeeiet (Brøndby), Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Ghayas Zahid (APOEL), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Veton Berisha (Viking).

Møller Dæhli (23), Skjelvik (7), Berisha (4), Ulvestad (3) og Zahid (1) er alene om å ha spilt landskamper fra før. Dæhli har med sine 23 landskamper flere opptredener på landslaget enn resten av troppen til sammen.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud skal lede laget i Østerrike.

– Det har vært hektisk aktivitet for å få hentet inn en tropp, og det har blitt en bra tropp. Det har vært kjekt å se måten spillerne har respondert på dette på, sa Smerud på mandagens pressekonferanse.

Han bekreftet videre at mange spillere har vært vurdert det siste døgnet. Jo Inge Berget, Noah Holm, Ulrik Yttergård Jenssen, Tokmac Nguen og Per Egil Flo har alle vært aktuelle, men skader har gjort dem uaktuelle.

Danmark-proffen Sten Grytebust er ikke med på keepersiden som følge av familieforøkelse.

Ødegaard ikke aktuell

Med i troppen er Vikings Veton Berisha. Han var nydelig koronasmittet og havner ikke i karantene ved hjemkomst til Norge. På spørsmål om hvorfor han er tatt, svarte Smerud:

– Det er selvfølgelig fordi han er god, og fordi han kan spille uten å risikere karantene når han kommer hjem. Vi er sikre på at den norske fotballen ikke påvirkes på en negativ måte.

Det var et spørsmål rundt om Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Jens Petter Hauge kunne bli tatt ut til onsdagens kamp. De var alle med i den opprinnelige troppen, men har alle avgitt positive koronaprøver tidligere. Ingen av dem er med.

– Når det gjelder Hauge, skyldes det at han hadde en falsk positiv prøve. Thorsby er det for lenge siden var smittet, sa toppfotballsjef Lise Klaveness.

Hun opplyste videre at for Martin Ødegaard ble det gjort en totalvurdering, og at den tilsier at midtbanestjernen reiser tilbake til Real Madrid.

– Ødegaard er etter en totalvurdering dratt tilbake til klubb, etter frustrerende tunge dager her, mentalt utfordrende for ham og mange. Vi har kommet til at det beste for ham er å reise til klubb, sa Klaveness.

Sjelden mulighet

Italia-proffen Kristoffer Askildsen er den yngste i nødlandslagstroppen med sine 19 år.

– Det er en fin mulighet til å vise seg fram, så jeg skal gripe den. Jeg føler jeg har ingenting å tape og alt å vinne. Jeg skal gå inn mot kampen uten å føle noe press, så det blir veldig bra, sier han til NTB.

Tidligere Askildsen-lagkamerat i Stabæk, Tobias Børkeeiet, er også med i troppen. Brøndby-spilleren har 28 aldersbestemte landskamper og var kaptein i U21-landskampen mot Portugal i oktober.

– Det er selvfølgelig veldig gøy og en mulighet som sjeldent dukker opp. Det er veldig stas å få være en av de som får muligheten, sier han til NTB.

Østerrike stenger ned

Det har rådet kaotiske tilstander rundt den norske landslagstroppen de siste dagene etter at Omar Elabdellaoui avga en positiv virustest i forrige uke. Etter å ha blitt sterkt frarådet av norske myndigheter å reise til Romania som følge av at troppen var i smittekarantene, ble søndagens bortekamp i nasjonsligaen avlyst.

Spillerne som nå er tatt ut, møtes på Gardermoen mandag. Deretter reiser de samlet med charterfly til Østerrike tirsdag. Det ble den beste praktiske løsningen av hensyn til oppfølging av smittevernbestemmelser både i Norge og Østerrike, opplyser NFF.

Fram til avreise holdes spillerne atskilt.

Østerrikske myndigheter har besluttet å stenge ned landet fra tirsdag som følge av en kraftig økning av smittetilfeller. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har imidlertid bekreftet at onsdagens kamp ikke rammes.

Den avlyste kampen mot Romania medfører mest sannsynlig at Norge blir idømt et 0-3-tap. Likevel kan seier mot Østerrike onsdag føre til at Norge vinner sin gruppe i nasjonsligaen og rykker opp til A-divisjonen.

(©NTB)