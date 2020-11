Håndballjentenes EM-test i Bergen blir avlyst eller flyttet

NTB Sport

I kjølvannet av mandagens beslutning om at Norge ikke kan ta ansvar for å arrangere sin del av håndball-EM, bekrefter Norges Håndballforbund at også den planlagte turneringen i Bergen ryker.

Turneringen skulle vært spilt fra 26. til 29. november i Åsane Arena.

Nå jobbes det med å se på muligheten for at både hele EM-sluttspillet og den planlagte turneringen i Bergen kan flyttes til Danmark.

Avgjørelsen om å si nei til EM kommer etter lengre tids samtaler med norske myndighetene om et unntak fra norske smittevernbestemmelser. De førte ikke fram til en enighet.

Som følge av at det ikke foreligger noe unntak for håndballen, henger også flere kommende europacupkamper for norske lag i en tynn tråd.

«Flere norske klubber har forestående kamper i Europa utover høsten. For øyeblikket er gjennomføringen av disse uavklart. Norges Håndballforbund vil sammen med klubbene og norske myndigheter avklare gjeldende retningslinjer så raskt det lar seg gjøre», heter det i en uttalelse mandag.

Ved siden av Norge skulle Danmark, Frankrike og Tyskland spilt EM-oppkjøringskamper i Bergen i slutten av denne måneden.

Dersom turneringen skulle bli avlyst, vil landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte tenke nytt rundt sin plan for oppkjøringen til mesterskapet.

(©NTB)