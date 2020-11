Håndball-EM blir ikke spilt i Norge

NTB Sport

Avgjørelsen ble offentliggjort mandag gjennom håndballforbundets nettsider.

"På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske myndigheters klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM for kvinner i desember", heter det i en uttalelse.

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og Danmarks Håndballforbund. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Vi har snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge. Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, fortsetter han.

Solberg-signal

Trondheim må dermed skrote sine planer om å være arrangørby. De norske håndballjentene får ingen fordel av å spille i eget land for første gang siden 2010. Den gangen spilte Norge noen kamper hjemme, før EM ble avsluttet i Danmark med norsk gull etter finaleseier mot Sverige.

Fredag sa statsminister Erna Solberg til NTB at det er «mange tegn som tyder på at det blir vanskelig å kunne arrangere EM».

Kulturminister Abid Raja mener avgjørelsen forbundet har kommet til er den rette.

– Håndballforbundet viser ansvarlighet med denne beslutningen. I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at de avlyser sin del av arrangementet. I likhet med andre håndballinteresserte nordmenn, skulle jeg gjerne sett at EM lot seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Norge tillater dessverre ikke at et arrangement av en slik størrelsesorden avvikles her, sier kultur- og likestillingsministeren til NTB.

Nå kan Danmark komme til å overta hele EM-sluttspillet. Danskene var delarrangør og skulle avvikle cirka 40 prosent av kampene etter den opprinnelige planen.

Kollisjon

I slutten av oktober ble det klart at norske smittevernregler ville gjøre det vrient å gjennomføre EM på norsk jord. En positiv koronaprøve hos en spiller eller leder ville sette hele laget ut av spill. Også nylige motstanderlag ville blitt rammet.

Reglene i Danmark er mindre strikte for EM-delegasjonene.

Etter hektisk møtevirksomhet og forslag til nye smittevernprotokoller den siste tiden, kom man ikke i mål med en lemping på smittevernreglene i Norge. Dermed måtte Norges Håndballforbund og Det europeiske håndballforbundet (EHF) ta beslutningen og si farvel til kamper i Norge.

Tett

Norge skulle hatt to innledende gruppespill, en hovedrunde og så hele cupspillet fra semifinaler, alt i Trondheim.

EM spilles i perioden 3.–20. desember.

Norge har ikke vunnet en tittel siden EM i 2016. På de fem siste mesterskapene (OL, VM og EM) er tittelen fra fire år tilbake eneste norske gull.

Den gangen ble tittelen sikret i Boxen-hallen i Herning. Det er også der store deler av årets EM trolig vil bli avviklet.

– Det er krevende dager for tida. Verden står midt i en pandemi. Men vi vil de neste dagene gjøre det samme som vi har gjort de siste månedene: lete etter forsvarlige løsninger dag for dag. Målet er at de aktiviteter som kan la seg gjennomføre på forsvarlig vis, skal gjennomføres. Vi håper at et EM i Danmark blir en slik aktivitet, sier håndballpresident Lio.

