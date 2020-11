Danskene utsetter EM-avklaring

NTB Sport

Det opplyser styreleder Per Bertelsen i DHF til danske TV 2. I utgangspunktet skulle det komme en avklaring om hvordan EM skal gjennomføres tirsdag.

– Vi hadde troen på at vi kunne komme med en kunngjøring i morgen. Det tror jeg ikke lenger på. Jeg tror heller at det kommer i slutten av uken, sier Bertelsen.

– Det er riktig mange mennesker som skal lukkes inn i en rød boble i to-tre uker. Og ting som økonomi og andre utfordringer vi har, gjør at vi på nåværende tidspunkt må si at det ikke lykkes for oss å kunngjøre dette i morgen. Det vil gå et par dager til, utdyper han.

Det skal blant annet avklares hvor Norge skal spille sine kamper i EM. Kolding har vært nevnt som en aktuell arrangørby.

