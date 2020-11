Avis: Stort smitteutbrudd i Bergets klubb

NTB Sport

Jo Inge Berget og de andre Malmö-spillerne kunne for en drøy uke juble over seriegullet som ble sikret med 4-0-seier over Sirius på hjemmebane. Etter kampen feiret spillerne med vill jubel og klemmer – helt til lagkaptein Anders Christiansen testet positivt på koronavirus.

Nå skriver Expressen at en rekke andre Malmö-spillere også har testet positivt. Dette bekreftes av en anonym kilde i klubben.

– Det er nok maksimalt sju-åtte spillere fra A-troppen som skal trene tirsdag, sier den ikke navngitte personen.

Malmö FF har ikke kommentert opplysningene offisielt. Laget skal etter planen spille bortekamp mot Hammarby kommende søndag.

(©NTB)