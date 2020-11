Verdenseneren koblet et realt Masters-grep

NTB Sport

Etter to runder var det svært tett i toppen. Da var det kun ett slag som skilte ti spillere, men etter lørdagens spill var situasjonen helt annerledes.

Johnson slo til med en 65-runde på Augusta-banen i Georgia, og ingen andre var i nærheten av å kopiere det. Dermed føk amerikaneren opp i klar ledelse før alt skal avgjøres. På veien spilte han seg til en eagle og fem birdier.

Verdenseneren er fire slag foran Im Sung-jae (Sør-Korea), Abraham Ancer (Mexico) og Cameron Smith (Australia). Spillere fra samtlige seks kontinenter er representert blant de ti beste.

Johnson har aldri vunnet US Masters. Hans beste plassering fikk han i fjor, da han ble nummer to bak legenden Tiger Woods. 36-åringen har én majortriumf fra før (US Open i 2016).

Woods hang godt med i toppen etter halvspilt turnering, men med 72 slag lørdag havnet han på kraftig etterskudd. Før siste runde er han hele elleve slag bak Johnson.

