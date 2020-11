Tromsø cruiser mot opprykk

NTB Sport

Etter å ha brent sjanse på sjanse i første omgang var det smått utrolig at Tromsø gikk til pause målløse mot Jerv. Men ti minutter ut i annen omgang klarte ikke Grimstad-laget å holde unna lenger. Kent Are Antonsen fant Azemi, som stormet mot mål før han banket inn seiersmålet.

Det betyr at Tromsø, som har ledet 1. divisjon så godt som hele sesongen, cruiser videre mot eliteseriespill i 2021. Opprykket kan sikres allerede neste runde.

Nå står de med 56 poeng, sju poeng foran Lillestrøm, som riktignok har to kamper mindre spilt. Kanarifuglene spiller senere søndag. Jervs tap betyr 11.-plass, fire poeng over Grorud på kvalikplass.

Ranheim-skuffelse

Ranheim rotet bort viktige poeng i opprykkskampen da de kun klarte 1-1 mot KFUM. Det var trønderne som gikk opp i føringen i Oslo. Daniel Kvandes frisparksuser gikk rett mot KFUM-keeper Knut André Skjærstein, som syntes å ha grei kontroll på skuddet. Det hadde han ikke, og på returen ventet en våken Erik Tønne. Han satte enkelt ballen i mål, men ledelsen holdt ikke inn. Ekeberg-lagets Alagie Sanyang sørget for uavgjort.

Tre poeng ville tatt Ranheim forbi Sogndal og avspist opprykksplasserte Lillestrøms forsprang til to poeng, men slik gikk det ikke. Svein Maalens menn står nå med 45 poeng og ligger på 4.-plass. KFUMs utligning gjør at de beholder den siste kvalifiseringsplassen til Eliteserien.

Raufoss scoret seks

Raufoss følger «Kåffa» hakk i hæl, og var i festhumør da de gjestet Grorud. Totningene ga seg ikke før de hadde satt seks mål i nota. Midtbanespillerne Kristoffer Nessø og Matias Moldskrød sørget for to mål hver i 6-1-seieren.

Det ble overtidsjubel i Sandnes da Ulfs Kent Håvard Eriksen sikret tre 2-1 og tre poeng i det 92. minutt. Den svir for gjengen fra saftbygda, som kunne passert Lillestrøm på opprykksplass før Geir Bakkes menn spiller senere søndag.

«Kamma» snublet

I Bergen ledet Kongsvinger lenge mot Åsane, men Simen Lassens scoring nummer to for dagen ti minutter før slutt sørget for 2-2 og poengdeling.

På Briskeby tok HamKam ledelsen ved Jo Nymo Matland to minutter etter at Vetle Skjærvik ble utvist. Med ledelsen holdt ikke inn. Morten Bjørlo sikret uavgjort for Strømmen, som gjør at de fortsatt ligger plassen over Grorud på kvalikplass. Formlaget HamKam snuser på opprykkskvalifisering med sine 34 poeng, kun to bak KFUM.

Et tamt oppgjør mellom Stjørdals-Blink og Øygarden endte målløst, og dermed ligger sistnevnte fortsatt på nedrykksplass.

