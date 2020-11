Keeperlegenden Ray Clemence er død

NTB Sport

I en uttalelse fra hans familie står det at han sovnet stille inn søndag, omgitt av familien.

– Etter å ha kjempet så hardt i lang tid, har han nå fred og slipper mer smerte, står det.

I minneord på sitt nettsted skriver Liverpool at han i manges øyne er den største keeper i klubbens historie, mens Tottenham kaller ham «en av de største keepere i fotballen noensinne».

– Etter at han ble signert av Bill Shankly var Clemence en formidabel, oftest uslåelig sisteskanse da Liverpool dominerte 1970-tallet og til sist ble Europas konger under Bob Paisley, skriver Liverpool og slår fast at «Clemence-tabber var sjeldnere enn Liverpool-tap».

Tittelgrossist

Clemence startet sin profesjonelle karriere i Scunthorpe før han i 1967 ble hentet til Liverpool. Der spilte han 665 A-lagskamper mens han var med å vinne seriegull fem ganger, europacupen for serievinnere tre ganger, Uefa-cupen to ganger, FA-cupen og ligacupen en gang hver.

Hans siste kamp var europacupfinalen mot Real Madrid i 1981, da Liverpool vant 1-0 og Clemence holdt nullen for 323. gang. Bare tre stykker har spilt flere kamper for lubben.

Sommeren 1981 signerte han for Tottenham, der han spilte 330 kamper og var med å vinne FA-cupen og Uefa-cupen. Clemence spilte også 61 landskamper for England i tiden 1972 til 1981 selv om han var samtidig med Peter Shilton.

Trente Thorstvedt

Etter sin aktive karriere var han keepertrener for Englands landslag under Glenn Hoddle, Kevin Keegan, Sven-Göran Eriksson, Steve McClaren og senere Roy Hodgson. Han var også involvert på trenersiden i Tottenham, der han blant andre jobbet med Erik Thorstvedt.

Clemence huskes i Norge også som Englands målvakt i VM-kvalifiseringskampen mot Norge på Ullevaal i 1981, da Norge vendte til 2-1-seier med vinnermål av Hallvar Thoresen og Bjørge Lilleliens radiokommentar gikk sin seiersgang verden rundt.

