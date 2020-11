Innbytterne berget Østerrike mot Nord-Irland

NTB Sport

Det gjorde oppgaven litt, men bare litt vanskeligere for Norge i gruppefinalen onsdag, dersom fotballforbundet greier å stable på beina sitt nødlandslag. Norsk seier med alle andre resultater enn 1-0 vil holde til gruppeseier og opprykk til A-divisjonen.

Det betinger at Uefa som ventet nøyer seg med å gi Romania 3-0-seier i søndagens avlyste kamp mot Norge, og ikke ilegger ytterligere straff.

Nord-Irland tok ikke ufortjent ledelsen et drøyt kvarter før slutt i Wien. Innbytter Josh Magennis ble spilt gjennom av Paddy McNair. Andreas Ulmer hang igjen og opphevet offside, og alene med keeper scoret Magennis sikkert.

Østerrike hadde på det tidspunkt knapt skapt en sjanse, men to bytter i det 78. minutt gjorde susen. Inn kom Schaub og Grbic. I det 81. minutt vant Grbic i lufta, og Schaub utlignet på akrobatisk vis.

I det 87. minutt ble Grbic spilt gjennom av en annen innbytter, Kina-proff Marko Arnautovic, og han satte inn vinnermålet.

Liten forskjell

At Østerrike greide å vende kampen betyr ikke veldig mye for Norges muligheter. Eneste forskjell er at østerriksk poengtap ville betydd at enhver norsk seier onsdag ville vært nok til å ta gruppeseieren. Nå vil norsk 1-0-seier bety at Østerrike går foran på bortemålsregelen i innbyrdes oppgjør.

For at Norge skulle greie seg med uavgjort i Wien måtte Norge ta flere poeng mot Romania enn Østerrike greide mot Nord-Irland, og utsikten til det forsvant da kampen i Bucuresti ble avlyst.

Oppgjøret i Wien var en av 26 nasjonsligakamper som ble spilt i helgen (9 lørdag, 17 søndag). Norge, som fikk reisenekt av myndighetene etter Omar Elabdellaouis positive koronaprøve, var ett av bare tre europeiske landslag som ikke spilte nasjonsliga i helgen. Motstander Romania tilkjennes etter alt å dømme 3-0-seier når Uefa har behandlet saken. Det tredje laget var Liechtenstein, som er i en gruppe med bare tre lag.

Tettet igjen

Nord-Irlands landslagssjef Ian Baraclough gjorde åtte endringer fra laget som startet EM-omspillfinalen mot Slovakia torsdag, som ble tapt etter ekstraomganger. Laget tettet likevel godt igjen og slapp knapt til en målsjanse før helt mot slutten.

Liam Boyce hadde den beste muligheten i første omgang, men skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Midtstopper Aleksandar Dragovic fikk gult kort og er dermed utestengt mot Norge. Han ble erstattet av Reinhold Ranftl i pausen. Østerrike tok sin 12. seier på de 15 siste landskampene, mens Nord-Irland nå har spilt 11 strake turneringskamper uten seier.

Skulle Norge bli gruppevinner i nasjonsligaen, kan det gi en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen dersom laget ikke greier å bli blant de to beste i sin gruppe neste høst. Muligheten til å klatre til seedingsnivå to i VM-trekningen er i praksis borte. Irland har tapt sine to første kamper denne måneden, noe som betyr at Norge med gode resultater i tre kamper ville hatt alle sjanser til å klatre et seedingsnivå, men etter avlysningene mot Israel og Romania må laget se langt etter poengene som skulle til.

(©NTB)