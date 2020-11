TV 2: Bråtveit løser landslagets keeperproblem

NTB Sport

Rogalendingen blir dermed med laget på flyet til Romania lørdag.

Fredag kveld besluttet Norges Fotballforbund at landslagets utenlandsreise vil skje uten spillere fra Eliteserien. Det ble gjort for å unngå karantenerisiko etter at de har kommet hjem igjen til Norge.

Med det forsvant to av tre keepere ut av troppen: André Hansen (Rosenborg) og Sondre Rossbach (Odd). Igjen var bare antatt førstemålvakt Rune Almenning Jarstein, som ikke har spilt en kamp for Hertha Berlin siden i sommer.

Svaret på keeperkrisen blir Bråtveit, ifølge TV 2. NFF har foreløpig ikke bekreftet uttaket.

24-åringen spiller til daglig i svensk fotball. Nylig var han koronasmittet, men er friskmeldt og har hatt fellestreninger med Djurgården.

Bråtveit har vært på A-landslaget tidligere. I mars 2019 satt han på benken i Norges kamper mot Spania og Sverige i EM-kvalifiseringen.

