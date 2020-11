Stroll i beste startspor for første gang i karrieren

NTB Sport

Racing Point-føreren Stroll satte raskeste tid på Istanbul-banen i en kvalifisering som ble stoppet to ganger underveis.

Nest raskest var Max Verstappen fra Red Bull, mens Strolls lagkamerat Sergio Pérez kjørte inn til tredje beste tid. VM-leder Lewis Hamilton ble bare nummer seks.

Regnvær over banen i Istanbul skapte svært utfordrende forhold for førerne lørdag. Det ble signalisert med det gule flagget, som sier at førerne skal senke farten, ved to anledninger, og også det røde flagget ble hentet fram to ganger.

Hamilton var blant dem som via lagsambandet uttrykte skepsis til å kjøre da regnet fortsatte å skylle ned mens det var store vanndammer på asfalten.

Første kvalifiseringsøkt ble først stoppet i tre kvarter før førerne kom i gang igjen. Deretter kjørte Haas-føreren Romain Grosjean ut før noen rakk å sette en rundetid. Kvalifiseringsrunde to ble derimot gjennomført uten stans, og Stroll kjørte den aller raskeste runden.

