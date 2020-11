NTB Sport

Det opplyser Brann på sine nettsider. Tidligere i uken testet Daouda Bamba og Fredrik Haugen positivt på koronaviruset.

– Det er gledelig at alle testene vi tok fredag kom tilbake negative. Det betyr at alle er i karantene til og med kommende tirsdag. Hadde noen testet positivt, ville karantenen blitt forlenget. Ellers er det gledelig at Bamba har vært symptomfri i to dager, sier Brann-lege Magnus Myntevik.

Bergensklubben starter opp igjen med fellestreninger fra onsdag.

