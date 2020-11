Ishockey: Vålerenga og Stavanger tilbake på vinnersporet

NTB Sport

Stavanger har hatt en tungt start på sesongen, men slo til med en sterk 6-1-seier borte mot Lillehammer. Det var lagets annen strake seier. Spesielt i 1.-perioden var solid av Oilers.

Markus Viking, Chris Rumble og David Morley scoret for gjestene i 1. periode. Dan Kissel økte til 4-0 i midtperioden i et undertallsspill.

Martin Ellingsen reduserte til 1-4 mot slutten av perioden og ga hjemmelagets spillere et lite håp om poeng foran tredjeperioden.

Dennis Sveum spilte sin kamp nummer 500 for Stavanger. Backen forklarte hvorfor laget synes å være litt tilbake sitt gamle jeg.

– Vi har en god følelse i laget, og vi er inne på et mer riktig spor. Dessuten sto Henrik Holm og reddet nesten alt da vi spilte i undertallet, sa Sveum til TV 2.

Holm fortsatte storspillet, og Markus Søberg satte 5-1 i en god Lillehammer-periode. Morley gjorde sitt annet mål for kvelden da han økte til 6-1 i et overtallsspill. Det var etter at Andreas Martinsen fikk matchstraff og fem minutter for boarding.

Med seieren har Todd Bjorkstrands mannskap kontakt med lagene foran på tabellen selv om avstanden til serieleder Frisk Asker er på 15 poeng.

– Pausen gjorde oss godt. Vi klarte å nullstille og har startet litt fra cratch, sa Bjorkstrand.

Smakte godt

Sparta kom fra seier over Stjernen torsdag, mens Vålerenga røk for serieleder Frisk Asker på egen is. Seieren smakte særdeles godt for Roy Johansens mannskap.

Filip Lalande gjorde 1-0 mot slutten av åpningsperioden. Sparta utlignet i midtperioden da de endelig lykkes i et overtallsspill. Hans Kristian Jakobsson var mannen bak scoringen.

Vålerenga-backen Tommi Taimi var svært offensiv da han fikk en pasning fra Daniel Sørvik på offensiv blå. Han kom alene med Sparta-målvakten og nettet sikkert til 2-1.

Sparta fikk muligheten i et overtall kort etter, og Christoffer Karlsen klarte å utligne for gjestene.

Drøye tre minutter før slutt dukket Calle Spaberg Olsen opp i et overtall og satte inn 3-2 etter et kraftig press inne i Spartas sone. Martin Røymark fikk æren av å sette 4-2-målet i åpent bur.

Storhamar møtte Narvik på borteis og vant med greie 3-0. De følger ett poeng bak Vålerenga på tredjeplassen. Simen André Edvardsen gjorde 1-0, mens Rasmus Ahlholm økte til 2-0. Ahlholm satte sitt annet mål i starten av midtperioden.

Flere mål ble det ikke.

Slo tilbake

Stjernen slo også tilbake etter tapet for Sparta og lot Grüner få unngjelde med 7-1. Etter en jevn kamp i to perioden slo hjemmelaget til med fem scoringer i tredjeperioden uten at gjestene klarte å svare.

Brett Thompson ga Stjernen 1-0 i 1. periode. James Dehaas økte til 2-0 før Håvard Salsten reduserte til 1-2 for Grüner.

Jonathan Hermansson økte til 3-1 midtveis i tredjeperioden og så rant puckene inn i Grüner-målet. Maksims Ponomarenko gjorde 4-1 før Andreas Heier scoret to kjappe mål. Tim Mcgauley fastsatte sluttresultatet til 7-1.

Lillehammer tar imot Stavanger senere lørdag, mens serieleder Frisk Asker møter Manglerud Star hjemme søndag.

