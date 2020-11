Ingen Høie-redning for NFF – men forbundet har ikke gitt opp Romania-tur

NTB Sport

Lørdag ettermiddag kom en siste bønn fra Norges Fotballforbund i form av et brev til Helsedepartementet. NFF ønsker å få unntak fra den nasjonale covid-19-forskriften slik at landslaget kan spille de viktige bortekampene mot Romania og Østerrike i Uefas nasjonsliga.

Svaret fra helseministeren er negativt.

– Mitt svar til NFF vil være at kampene i Romania og Østerrike ville vært ulovlige her i Norge, og at det reiseopplegget de har presentert for oss i kveld, er i en juridisk gråsone, sier Høie til NTB og fortsetter:

– Punkt tre er at hvis de velger å gjøre dette (reise til Romania), så undergraver de noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, nemlig at noen som har vært i nærkontakt med andre som er smittet, skal være i ti dagers karantene.

Måtte snu

De norske fotballherrene skulle i utgangspunktet reise til Romania klokken 13 lørdag og sto klare på Gardermoen da kontrabeskjeden kom: Helsedirektoratet påpekte at det vil være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

– Jeg oppfatter at de gjorde dette (snudde) fordi de ville følge reglene. Og det er jeg glad for, sier Høie.

Årsaken til reisenekten er at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui nylig testet positivt på koronavirus, og at alle hans nærkontakter dermed må være i karantene i ti dager i henhold til regelverket.

– Idretten har aldri fått unntak fra regelen om ti dagers karantene ved nærkontakt med en smittet person. Men toppfotballen har fått de mest omfattende unntakene vi har gitt under hele pandemien, nettopp fordi de mener at de kan holde smitten ute av lagene. Dessverre ser vi nå at de ikke har lyktes med det. Og om de skulle ha operert i en juridisk gråsone i tillegg til de omfattende unntakene de allerede har fått, mener jeg at det ikke er riktig, sier helseministeren.

Fastlåst

Det meste tyder nå på at søndagens kamp mot Romania i Bucuresti ikke kan spilles. Det finnes ikke nok internasjonale datoer til at kampen kan utsettes til et senere tidspunkt.

NFF hentet lørdag toppfotballdirektør Lise Klaveness ut av permisjon for å kunne bidra til å løse floken. Men brevet til Helsedepartementet gjorde ingen nytte.

– Hva skjer om landslaget likevel velger å dra? Kan dere stoppe dem?

– Det er ikke slik at Norge har stengt grensene, så vi har ingen måte å stoppe dem på, sier Høie til NTB.

– Er det et lovbrudd å reise?

– Som sagt så er reiseopplegget deres i en juridisk gråsone. Om de skulle gjøre det, må de selv ta konsekvensene av det.

NFF ønsker fortsatt svar

Overfor NRK fastslår Klaveness at prosessen ikke er over. Hun ønsker fortsatt svar fra myndighetene på om landslaget kan reise på en måte som ikke bryter med karantenebestemmelsene.

– Utgangspunktet er at vi ikke kan eller skal bryte norsk lov. Men dette er uprøvde regler som lages underveis av myndighetene. Vi har selvfølgelig respekt for at de må gjøre det.

– Det vi ønsker er en avklaring fra myndighetene på om vi bryter smittekarantenereglene dersom vi unngår nærkontakt. Dette er ikke umoralsk eller noe smutthull. Forskriften har selvsagt ikke tenkt på et tilfelle der en lukket gruppe reiser uten å ha nærkontakt, i et leid charterfly og en leid buss, sier hun.

Klaveness legger til at hun mener at det ikke vil smekke smittevernet i Norge at landslaget reiser til Romania.

