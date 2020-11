Eurosport: NFF vil ikke sende «B-lag» til Romania

NTB Sport

Det opplyser Truls Dæhli, fungerende toppfotballdirektør i Norges Fotballforbund, til Eurosport.

Ifølge kanalen viser Dæhli blant annet til at det er for lite tid til å sette sammen et lag foran søndagens kamp. Han tror at kampen ikke vil bli spilt i det hele tatt dersom den ikke kan spilles med spillerne i dagens tropp.

Status for det norske fotballandslaget lørdag kveld er at de er plassert i karantene som følge av Omar Elabdellaouis positive koronatest, og at de dermed ikke har tillatelse til å reise til Romania.

Norge skal etter planen spille mot Romania søndag og Østerrike onsdag i Uefas nasjonsliga.

