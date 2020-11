AaFK-Castro debuterte for Chile

NTB Sport

24-åringen fra Oslo fikk debuten i det 84. minutt. Arturo Vidal scoret vertenes to mål før pause.

Castro har vært et lyspunkt i en ellers bekmørk comebacksesong for Aalesund i Eliteserien. Nylig gjorde han et strålende mål da sunnmøringene vant for første gang siden juli.

Fredagens seier var Chiles første i den pågående VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika. Laget har fire poeng etter tre kamper og ligger på sjetteplass.

Firmino avgjorde

Brasil topper med full pott, men måtte nøye seg med en knepen 1-0-seier hjemme mot Venezuela. Liverpool-stjernen Roberto Firmino ble matchvinner med en scoring i det 66. minutt.

Et hodestøt fra en Venezuela-forsvarer havnet rett foran føttene hans, og da var han nådeløs. Det var Firminos 16. scoring på 47 landskamper.

Tidligere i kampen hadde hjemmelaget to annullerte mål. Først trodde Everton-profilen Richarlison at han hadde fikset en pangstart etter sju minutter, men ble avblåst for offside.

Så kort tid før pause var det Douglas Luiz som jublet forgjeves. Hans nettkjenning ble underkjent fordi Richarlison laget frispark i en duell med bortelagets keeper.

Brasil måtte fredag greie seg uten superstjernen Neymar, som fra tiden er ute med en skade.

Cavani-scoring

Argentina med sju poeng er nærmest Brasil på tabellen. Torsdag spilte Lionel Messi og co. 1-1 mot Paraguay.

Uruguay banket Colombia 3-0 på bortebane fredag. Manchester Uniteds nyervervelse Edinson Cavani ordnet ledermålet etter fem minutter, mens Luis Suárez doblet fra straffemerket tidlig i 2. omgang. Darwin Núñez gjorde gjestenes tredje scoring.

Seieren tok Uruguay opp i seks poeng. Det holder til en fjerdeplass etter tre kamper.

De fire beste går direkte til VM-sluttspillet. Laget som blir nummer fem, skal ut i et interkontinentalt omspill om en plass til sluttspillet i Qatar i 2022.

