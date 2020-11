Salah med positiv koronatest

NTB Sport

Salah testet positivt under landslagssamling. Det egyptiske fotballforbundet bekreftet smittetilfellet på Twitter.

Ingen andre i den egyptiske troppen har fått påvist koronasmitte.

Tidligere har Liverpool-duoen Sadio Mané og Thiago Alcântara hatt korona.

Den regjerende Premier League-mesteren har hatt noen tunge dager. Torsdag ble midtstopperen Joe Gomez operert for en ødelagt sene i venstrekneet. Han pådro seg skaden under trening for England.

Egypt skal etter planen møte Togo på hjemmebane lørdag i kvalifiseringen til afrikamesterskapet. Deretter skal lagene møtes på nytt tirsdag.

(©NTB)