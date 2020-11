Ingebrigtsen-rival utestengt i to år for brudd på meldeplikten

NTB Sport

Kenyas tidligere verdensmester på 1500 meter ble i sommer suspendert for brudd på meldeplikten. Fredag ble Manangoi ilagt en utestengelse på to år av friidrettens integritetsenhet (AUI).

Straffen gjelder fra 22. desember 2019. Det betyr at en av Ingebrigtsen-brødrenes tøffeste konkurrenter ikke blir å se på løpebanen før om godt over ett år.

Nylig ble også Christian Coleman utestengt i to år for en tilsvarende forseelse. Amerikaneren er regjerende verdensmester på 100 meter.

Ifølge regelverket blir tre brudd på meldeplikten i løpet av ett år ansett å være en dopingforseelse. Managoi har tidligere bekreftet at han i fjor var utilgjengelig for dopingprøver tre ganger, men understreket at det ikke hadde en sammenheng med bruk av forbudte stoffer.

27-åringen vant VM-gull på 1500 meter i London i 2017. Han tok sølvmedalje på samme distanse under Beijing-VM to år tidligere.

Managoi skulle egentlig delta i fjorårets VM i Doha, men trakk seg få dager før mesterskapet startet.

