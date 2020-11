Det brenner et blått lys for håndball-EM – ber idretten selv ta ansvar

NTB Sport

– Vi jobber med spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å ha en protokoll for et sånt stort arrangement. Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sier statsministeren.

Norges Håndballforbund har levert inn et revidert forslag til smittevernprotokoll. For at mesterskapet skal kunne gjennomføres kreves det blant annet enn unntak fra de norske karantenebestemmelsene, som sier at et helt lag må i isolasjon dersom én spiller er smittet.

Med dagens smittebilde, både i Norge og Europa, er det en krevende oppgave å skulle arrangere et stort mesterskap innenfor tilfredsstillende smittevernregler. Både helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie sier at idretten selv må ta ansvar i denne situasjonen.

– Enhver aktør må ta ansvar

– Først og fremst ligger nå beslutningen hos Håndballforbundet som nå vet hvilken risiko som vil være forbundet med et arrangement. Man må se på alle sider av dette og finne en balansert og god beslutning, sier Guldvog til NTB.

– Men dette ligger vel først og fremst hos Regjeringen?

– Den ligger naturligvis først og fremst hos regjeringen, men slik situasjonen er nå, må enhver ansvarlig aktør vurdere situasjonen ut fra ansvaret man har, sier Guldvog, som legger til at det var Norges Skiforbund som avlyste på Lillehammer.

– Oppfordrer du dem til det?

– Jeg vil ikke legge noe press på dem i denne sammenhengen, men jeg tror de kjenner synspunktene til helsemyndighetene, og så får de treffe en beslutning ut fra sitt aller beste skjønn.

Gir ikke opp

Håndballpresident Kåre Geir Lio legger ikke skjul på at situasjonen er vanskelig. Det sier han etter å ha hørt uttalelsene til statsminister Erna Solberg.

– Vi snakker veldig godt med myndighetene. Det er ingen tvil om at dette er krevende. Det har vi kjent på over lang tid, også gitt den nye situasjonen. Vi kommer til å lande et endelig svar rundt EM mandag formiddag, sier han til NTB.

– Dere har ikke gitt opp å finne en løsning?

– Vi ser på alle muligheter som finnes og forsøker å finne en så god løsning som mulig, svarer håndballpresidenten.

Mesterskapet

Norge spiller i gruppe med Romania, Tyskland og Polen i gruppe D, mens Nederland, Ungarn, Serbia og Kroatia spiller i gruppe C.

Mesterskapet arrangeres sammen med Danmark, som er vertskap for Frankrike, Montenegro, Slovenia, Russland, Sverige, Spania og Tsjekkia, foruten vertsnasjonen. Kampene i Danmark skal spilles i Herning.

Håndball-EM skal etter planen arrangeres i Trondheim fra 3. til 20. desember og det er ventet opptil 400 spillere og ledere fra sju land.