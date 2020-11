Østberg går ingen renn kommende sesong

NTB Sport

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding fredag. Forbundet opplyser at det er helseteamet som har tatt beslutningen.

– Jeg skal stå på for å komme meg tilbake til det som gir meg verdens beste energi – å konkurrere på ski – ved å justere treningen og sørge for at ernæringsinntaket er godt nok over tid, sier Østberg i en uttalelse.

– Jeg har bestemt meg for at dette skal jeg klare, tilføyer hun.

Oppland Arbeiderblad var først ute med nyheten om at en av langrennslandslagets mest meritterte utøvere dropper den kommende sesongen.

Trøblete år

Lokalavisen siterte en epost Østberg skal ha sendt til sine samarbeidspartnere fredag morgen.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag, og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriver Østberg angivelig der.

Langrennsstjernen har et trøblete år bak seg. I forbindelse med fjorårets sesongåpning på Beitostølen ble det kjent at hun måtte ta en rennpause av helsemessige årsaker.

I forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen i mars kom så meldingen om at Østberg hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i foten, og i sommer fulgte ytterligere et tretthetsbrudd.

Nå er det altså klart at langrennsløperen fra Gjøvik ikke blir å se i rennsammenheng i vinter.

– Vårt felles mål er at Ingvild er tilbake i skisporet til OL-sesongen, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund langrenn.

Ikke umulig jobb

Andersen opplyser videre at Østberg følges opp av både langrenn og Olympiatoppen sitt helseteam.

– Jobben som må gjøres er ikke umulig, men helsesituasjonen i dag er ikke god nok. Hun har hatt et krevende halvår med to tretthetsbrudd, og det er viktig at hun ikke øker belastningen før grunnlaget er godt nok. Da vil hun bare risikere nye skader, sier han.

Helt overraskende kommer Østbergs beslutning ikke. Allerede under Blinkfestivalen i sommer signaliserte landslagstrener Ole Morten Iversen overfor NTB at det var store spørsmålstegn rundt elevens sesong.

– Når det gjelder spørsmål om sesongen, så må vi bare vente og se hvordan det går. Det begynner å bli lang tid, om ikke akkurat uten trening, så i hvert fall mindre og mer alternativt enn vanlig, og vi kan i hvert fall slå fast at det ikke blir noen normal sesong på henne. Det kan vi si allerede nå, sa han.

Landslagstreneren uttrykte samtidig en viss optimisme.

– Hvis ting går på skinner og uten uhell framover, tror jeg at hun kan gå en god del gode skirenn litt utpå året, fortsatte Iversen.

Medaljegrossist

Nå ser Østberg i stedet mot 2021/22-sesongen der OL i Beijing blir det store høydepunktet.

30-åringen har to OL-gull og en olympisk sølvmedalje på merittlisten, men alle har kommet i stafett. Hun mangler dermed en individuell medalje.

I VM-sammenheng har Gjøvik-jenta én gull, tre sølv og to bronsemedaljer. Fem av medaljene kom under mesterskapet i Seefeld i 2019.

(©NTB)