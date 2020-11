Storbritannia gjorde unntak for Danmarks PL-proffer

NTB Sport

Det er klart etter at britiske myndigheter etter flere dagers dialog mellom Danmarks og Englands fotballforbund, den danske London-ambassaden og utenriksdepartementet har gitt unntak fra karantenereglene.

Frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmer har ført til et pålegg om at alle som kommer til Storbritannia fra Danmark må i 14 dagers karantene. Fotballspillere som retter seg etter Uefas smittevernprotokoll får nå unntak fra denne bestemmelsen, melder det danske forbundet på sitt nettsted.

Det betyr at Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Jonas Lössl kan reise hjem og slutte seg til troppen som skal møte Island i Parken søndag.

– Våre landslagsspillere reiser, bor og trener i meget sikre omgivelser og blir konstant testet både i klubbene og på landslaget. Derfor mener vi det er trygt å få dem hjem for å spille mot Island, sier DBU-direktør Jakob Jensen.

