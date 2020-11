Ny verdenscup-avlysning for Lundby: – Veldig tungt for utøverne våre

NTB Sport

Tidligere denne måneden ble det kjent at de planlagte verdenscuprennene for kvinner i Zao er avlyst som følge av at smittetallene øker i Japan. Nå melder arrangørene i Sapporo at også de planlagte rennene der blir avlyst.

Maren Lundby og resten av kvinneeliten skulle ha startet 2021 med renn i OL-byen 8. til 10. januar. Deretter skulle sirkuset ha forflyttet seg til Zao uken etter. Nå er hele Japan-runden avlyst.

Det samme er mennenes verdenscuprenn i Sapporo tidlig i februar.

«Vi gir vår høyeste prioritet til å ivareta sikkerheten til menneskene som er involvert, og dessverre må vi avlyse disse turneringene», skriver de japanske arrangørene på sine nettsider.

– Det er svært lite heldig. Det er farlig å problematisere noe som er så trivielt som idrett i en så alvorlig situasjon, men hvis man får lov til å isolere seg litt fra det øvrige, er dette veldig, veldig tungt for utøverne våre, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Terminlista tynnes ut

Beslutningen fra de japanske arrangørene kan få størst konsekvenser for Maren Lundby og hoppkvinnene, som i øyeblikket ser ut til å måtte forholde seg til en uvanlig tynn terminliste tidlig på vinteren.

Lundby & co. skal etter planen innlede verdenscupsesongen på Lillehammer 4. til 6. desember. Det arrangementet mangler imidlertid fortsatt klarsignal fra norske myndigheter og kan i verste fall bli avlyst.

Etter Lillehammer var i utgangspunktet konkurransene i Sapporo og Zao de neste rennene på terminlista. Nå er også de avlyst. Kommer det ikke på plass erstatninger kan det ende med sesongåpning i slovenske Ljubno så sent som 22. til 24. januar for Lundby.

FIS opplyste etter Zao-avslutningen at det ble jobbet med å finne en reservearena for de tre utsatte rennene der. Ekstra renn i Norge ble nevnt som en mulighet. Den muligheten varsler hoppsjef Bråthen også at blir sett på.

– Vi må nå virkelig gjøre alt vi kan for å se hvordan vi som hoppnasjon kan bidra for eventuelt å få til ting i Norge. Jeg mener vårt ansvar som hoppnasjon er betydelig med tanke på hva slags historie vi har og den visjonen vi har om å være verdens viktigste hoppnasjon, sier han.

Jobber med reservearena

Bråthen understreker samtidig at han har stor respekt for norske myndigheters bekymring rundt smittevern, og at eventuelle ekstra renn i Norge må gjøres innenfor forsvarlige rammer.

– Dette er en krevende øvelse. Vårt ansvar er veldig enkelt å få til aktivitet under gjeldende forutsetninger. Så lenge ikke våre myndigheter sier at all aktiv må stoppe, må vi se på hvilke muligheter vi har til å få til aktiviteten vår, sier hoppsjefen.

– I det øyeblikk de sier det er stopp for alt forholder vi oss lojalt til det, tilføyer han.

Avlysningen av hopprennene i Japan er ikke den første endringen som gjøres på kvinnehoppernes terminliste denne vinteren. De oppsatte verdenscuprennene i tyske Hinterzarten i slutten av januar er allerede flyttet til Titisee-Neustadt.

