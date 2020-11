EM-deadline mandag: Da er det 17 dager til første kamp

NTB Sport

Fristen for en definitiv beskjed til Det europeiske håndballforbundet (EHF) er ikke slik EHF kommuniserte tidligere denne uka.

– Vi har frist til mandag, sier generalsekretæren i NHF, Erik Langerud, til NTB.

EHF la ut en redegjørelse på sitt nettsted der tirsdag var oppført som deadline.

– Vi er selvfølgelig veldig spente på hvordan dette ender. Vi leverte oppdaterte forslag til smittevernprotokoller tirsdag, sier Langerud.

Det kreves et unntak fra det norske regelverket for at EM kan gå som planlagt i Norge. De første kampene ligger plottet inn på 3. desember. Mandag til uka er det bare 17 dager til.

Dersom Norge må hoppe av som arrangør, står det bare et alternativ igjen. Det er at Danmark tar hele EM-sluttspillet. Det danske håndballforbundet har tidligere åpnet for at det skal kunne la seg gjøre.

Blir det ikke EM i Norge, avlyses etter all sannsynlighet også turneringen i Bergen uka før. Der har Norge planlagt tre testkamper.

