Skiforbundet fortsetter Northug-samarbeid: – Vi skyldte Petter å hjelpe ham videre

Det opplyser skiforbundet i en pressemelding.

I august ble Northug målt til 168 kilometer i timen i en fartskontroll på E6. I etterkant innrømmet at det ble funnet 10 gram kokain hjemme hos ham.

Den tidligere langrennskongen er siktet for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Siden han har erkjent forholdene, vil det hele gå som en tilståelsessak.

Følte de måtte hjelpe

Skiforbundet opplyser at den eksisterende avtalen med Northug AS fortsetter etter en enighet om at tilsvarende oppførsel ikke skal skje igjen. Kontrakten varer fram til april 2022.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NRK at avgjørelsen ble gjort etter en grundig vurdering. Forbundet veide både for og imot.

– Men så er det sånn at en person som Petter Northug har betydd mye for både norsk og internasjonal langrenn. Og vi ønsker at han skal klare seg bra. Til syvende og sist følte vi at vi skyldte Petter å hjelpe ham videre, sier Bjervig.

Northug-samtaler

Han legger til at det har vært viktig for forbundet å ha en dialog direkte med Northug.

– Ja, jeg har hatt møte med Petter. Der har vi pratet om hva som har veid for og imot for at vi skal fortsette. Han satte, slik jeg forsto det, veldig pris på at vi valgte å fortsette å jobbe med ham, forteller Bjervig.

Sponsorsamarbeidet mellom skiforbundet og Northug AS ble inngått i august 2019. Trønderens selskap leverer klær og diverse utstyr, deriblant solbriller som det norske langrennslandslaget bruker.

Sykkellaget Uno-X avsluttet sin utstyrsavtale med Northug allerede dagen etter at 34-åringens råkjøring ble kjent.

