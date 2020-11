NFF: Israel får dekket utgifter etter avlyst kamp

NTB Sport

Ifølge Dagbladet hevder flere israelske medier at israelerne vil gå til erstatningssøksmål etter at landskampen mellom Norge og Israel måtte avlyses på grunn av skjerpede smitteverntiltak i hovedstaden.

– Det er ingen tvil om at saken ligger hos de lokale myndighetene og ikke hos det norske fotballforbundet. Uansett planlegger det israelske forbundet å saksøke det norske forbundet for kostnadene ved reisen til Norge. Et beløp på rundt 80.000 euro (850.000 kroner), sier kommunikasjonssjef i det israelske fotballforbundet, Shlomi Barzel til TV-kanalen Sport 5, ifølge Dagbladet.

Generalsekretæren Pål Bjerketvedt i NFF sier han ikke kjenner til noe konkret krav, men opplyser at de er innstilt på å ta det økonomiske ansvaret i forbindelse med avlysningen. Han regner med at regningen trolig vil ligge på rundt en halv million kroner i reiseutgifter til det israelske laget.

Han sier til TV 2 at det var skuffelse og frustrasjon i den israelske leiren da beskjeden kom.

– Særlig siden avlysningen kom så sent. Begge lagene var i kampmodus da dette skjedde. Mottakelsen var ikke preg av begeistring, for å si det sånn, sier Bjerketvedt til TV-kanalen.

