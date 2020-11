Lang utestengelse for sykkelstjerne etter skrekkvelt

NTB Sport

Det internasjonale sykkelforbundets disiplinærkomité kom med sin avgjørelse i saken onsdag.

Nederlandske Jakobsen pådro seg svært omfattende skader da han ble presset mot gjerdet av landsmannen Groenewegen i spurten på 1. etappe i verdenstourrittet i Polen tidligere i år.

Tilstanden ble i timene etter velten betegnet som livstruende, men etter en fem timer lang operasjon kom beskjeden fra sykehuset om at Jakobsen var utenfor livsfare. Han pådro seg en rekke brudd i ansiktet samt skader i ganen og luftrøret. Han ble holdt i kunstig koma i to dager.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) satte i etterkant i gang etterforskning av Groenewegen, og nå foreligger straffen. Groenewegen, en av sykkelfeltets aller mest profilerte og raskeste menn, utestenges til 7. mai neste år.

Langt nede

UCI peker på at Groenewegen selv har erkjent at han begikk et brudd på regelverket.

«Rytteren samarbeidet i etterforskningen og aksepterte å sette en suspensjonsperiode til 7. mai 2021, tilsvarende en periode på ni måneder fra datoen for hendelsen. Rytteren godtok også å delta i en rekke arrangementer til fordel for sykkelmiljøet», skriver forbundet i en uttalelse.

Groenewegen var i etterkant at velten i Polen langt nede.

– Jeg rører ikke sykkelen nå. Å tenke på sport er langt unna. Jeg har ikke engang planer om å sykle igjen de neste månedene. Vi får se hvordan det går etter det, sa han.

Beklager episoden

Etter at straffen var klar onsdag, sendte nederlenderens lag Jumbo-Visma ut en pressemelding.

– Krasjen på første etappe av Tour of Poland vil for alltid være en mørk side i min karriere. Under sprinten gikk jeg bort fra linjen min. Jeg er lei meg, for jeg ønsker å være en fair spurter, sier Groenewegen.

– Konsekvensene var uheldige og alvorlige. Det er jeg svært klar over, og jeg håper dette har vært en lærepenge for alle spurtere. Jeg føler nyhetene rundt Fabios rehabilitering svært tett. Jeg kan bare håpe at han en dag kommer helt tilbake, tilføyer sykkelstjernen.

Groenewegen har ikke syklet ritt siden velten i Polen i august.

