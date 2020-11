Helsedirektoratet vurderer skjerpede karantenereglene for toppfotballen

NTB Sport

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sier Guldvog til VG.

Han peker på at protokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ble laget i en tid da det var mindre smitte i samfunnet. Guldvog mener den ikke gir samme beskyttelse som før i dagens situasjon.

– Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, sier helsedirektøren.

Blir unntaket i karantenebestemmelsene for toppfotballen fjernet, vil det sende landslagsspillere som Patrick Berg og Marius Lode i karantene etter spill for Norge i utlandet. Duoen spiller til daglig for Bodø/Glimt i Eliteserien.

Norge skal om kort tid ha bortekamper mot Romania og Østerrike i Uefas nasjonsliga.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) svarer følgende på Guldvogs siste utspill:

– Det er en uttalelse han må stå for, men vi er kjent med at det er spesielt karantenebestemmelsene han er opptatt av, sier Bjerketvedt til VG.

Guldvog lover ingen avklaring før landslaget reiser utenlands.

– Det er en vurdering som også vil innebære et oppdrag til oss fra regjeringen. Vi får se hvordan vi skal prosessere dette.

