Fotballandskampen mellom Norge og Israel er avlyst

NTB Sport

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

– Det er selvsagt trist å avlyse en kamp timer før avspark. Det understreker samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

