Tross koronakaos i Danmarks fotballandslag: – Forsvarlig å spille

Det er Danmarks fotballforbund (DBU) som tirsdag opplyser om situasjonen som forsterker koronakaoset foran de kommende landskampene, men landslagslege Morten Boesen insisterer på at det er forsvarlig å spille kampen. Vikartrener Ebbe Sand er uenig med dem som vil avlyse.

– Selvfølgelig har kampen sin berettigelse. Alle spillere drømmer om å være med på landslaget, og vi kan fortsatt stille et slagkraftig lag. Det er riktig at det blir enormt store utskiftninger, men med de etterinnkalte vil vi likevel stille et slagkraftig lag, sa han på tirsdagens pressekonferanse.

– Det er en viktig kamp som vi vil gjøre alt for å vinne.

Tyskland-proffen Skov avga mandag en positiv virustest. Det samme gjorde en person i det danske støtteapparatet. Det betyr at Skov og åtte andre spillere er uaktuelle for onsdagens landskamp mot Sverige. Landslagssjef Kasper Hjulmand og assistenttrener Morten Wieghorst kan heller ikke delta.

Trenerduoen og i alt ni spillere er isolert.

Testet to ganger

Spillerne som er isolert som følge av potensiell nærkontakt med smittede er Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Ebbe Sand, som leder laget på Brøndby stadion, har normalt ansvar for angrepsspillet. Med seg på benken onsdag får han keepertrener Lars Høgh og analyseansvarlig Mounir Akhiat.

Landslagslege Morten Boesen opplyser at samtlige spillere, trenere og medlemmer av støtteapparatet ble virustestet ved ankomst til hotellet mandag formiddag og ytterligere én gang mandag ettermiddag.

Alle ble isolert på rommene sine i påvente av svar. Sent mandag kveld kom svaret som viste at prøvene til Skov og en person i det medisinske teamet var positive. De to har nå begge forlatt den danske landslagsleiren.

– Det er forsvarlig å spille kampen. Vi skal huske at alle andre testet negativt, ikke bare mandag, men også før helgens kamper. Det er vår vurdering at smitten ikke skjedde i leiren, og vi oppdaget den tidlig, så dermed kan vi bedre håndtere det videre forløpet, sier Boesen.

Mer trøbbel

De åtte spillerne som nå er isolert kan være aktuelle for de kommende nasjonsligamøtene med Island og Belgia. Forutsetningen er at de tester negativt torsdag.

Fra før er det kjent at landslagssjef Hjulmand må klare seg uten sju Premier League-profiler som følge av Storbritannias skjerpede karanteneregler for personer som kommer fra Danmark. Årsaken er frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmer.

Også Sverige må greie seg uten sine England-proffer, og svenskene vil også bli ledet av en vikartrener i Peter Wettergren. Landslagssjef Janne Andersson er isolert på grunn av koronasmitte i familien.

I tiden som kommer må alle som kommer til Storbritannia fra Danmark i ti dagers karantene. Klubbene i Premier League vil ikke slippe sine spillere til landslagsoppdrag for så å måtte plassere dem i en så lang karantene ved hjemkomst.

