Storhamar vant mjøsderby – i rygg på lederne

NTB Sport

– Jeg trodde egentlig Patrick ville skyte selv, så jeg ble litt paff da jeg fikk den igjen. Da var det bare å forsøke å sette den inn, sa svensken til TV 2.

Lillehammer scoret først da Håkon Stormli scoret i spill fem mot tre etter bare noen minutters spill, men Simen André Edvardsen og Sondre Bjerke vendte til hjemmeledelse før første pause.

Ben Holmstrom utlignet i midtperioden, og samme mann satte inn 2-3 da han og Austin Cangelosi kom på en to-mot-en-kontring i undertallsspill tre mot fem mens Joakim Eidsa Arnestad og Andreas Martinsen satt utvist.

Storhamar skulle likevel greie å utnytte to manns overtall da Ahlholm utlignet med assist fra Thoresen 42 sekunder senere. Det ble ikke flere mål i ordinær tid, men et slagsmål som førte til matchstraff for gjestenes Christian Fosse og vertenes Jonas Djupvik Løvlie.

I forlengningen tok det bare 61 sekunder å avgjøre, og Storhamar er nå bare ett poeng bak tetduoen Vålerenga (som har spilt en kamp mindre) og Frisk Asker.

Lillehammer på 4.-plass er ytterligere seks poeng bak.

