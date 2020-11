Spiller testet positivt – fullt koronakaos i det danske fotballandslaget

NTB Sport

Det er Danmarks Fotballforbund som tirsdag opplyser om situasjonen som forsterker koronakaoset rundt det danske laget foran de kommende landskampene.

Tyskland-proffen Skov avga mandag en positiv virustest. Det samme gjorde en person i det danske støtteapparatet.

Det betyr at Skov og åtte andre spillere er uaktuelle for å spille onsdagens privatlandskamp mot Sverige. Landslagssjef Kasper Hjulmand og assistenttrener Morten Wieghorst kan heller ikke delta.

Trenerduoen og i alt ni spillere er isolert. De skal alle være potensielle nærkontakter med Skov.

Testet to ganger

De aktuelle spillerne er Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Det danske landslagets lege Morten Boesen opplyser at samtlige spillere, trenere og medlemmer av støtteapparatet ble virustestet ved ankomst til hotellet mandag formiddag og deretter ytterligere én gang mandag ettermiddag.

Alle ble isolert på rommene sine i påvente av svar.

Sent mandag kveld kom svaret som viste at prøvene til Skov og en person i det medisinske teamet var positive. De to har nå begge forlatt den danske landslagsleiren.

– Det er vår vurdering av smitten ikke har skjedd i leiren, og vi oppdaget den tidlig, så dermed kan vi bedre håndtere det videre forløpet, sier lege Boesen.

Mer trøbbel

Spillerne som er isolert kan være aktuelle for de kommende nasjonsligamøtene med Island og Belgia. Forutsetningen er at de tester negativt torsdag.

Fra før er det kjent at landslagssjef Hjulmand må klare seg uten syv Premier League-profiler som følge av Storbritannias skjerpede karanteneregler for personer som kommer fra Danmark. Årsaken er frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmer.

I tiden som kommer må alle som reiser inn i Storbritannia, og som kommer fra Danmark, i ti dagers karantene. Klubbene i Premier League vil ikke slippe sine spillere til landslagsoppdrag, for så å måtte plassere dem i en så lang karantene ved hjemkomst.

