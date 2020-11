Katrine Lunde er gravid: Sikter mot å spille topphåndball igjen

NTB Sport

Det var Vipers Kristiansand på sin hjemmeside som meldte om nyheten. Den ble så bekreftet av Lunde selv på Instagram.

Veteranen kom i sommer tilbake etter en alvorlig kneskade. Den pådro hun seg i mai i fjor.

– Jeg er veldig glad for dette. Terminen er i juni, sier Lunde til NTB.

Hun regner med å bidra for Vipers litt til denne sesongen. – Per nå går det bra, og jeg ser for meg å være med på trening og kamper noe til. Så får vi se hvordan det går.

– Kommer du tilbake på toppnivå etter dette?

– Det er absolutt målet, og jeg har lyst til det, lyst til å spille topphåndball igjen, sier Lunde til NTB.

Topp klasse

Målvakten er en av landets mest suksessrike spillere med en rekke gull for Norge i mesterskap. Lunde har fra tidligere datteren Atina.

Veteranen har kontrakt med Vipers til sommeren 2023. Da vil hun være vel 43 år.

Lunde var ventet i den norske EM-troppen inntil Vipers la ut nyheten tirsdag. Nå er spørsmålet om hun kommer tilbake på det norske landslaget igjen. Et eventuelt OL i Japan neste år er i så fall ikke aktuelt. Det kommer for tett opp mot fødselen.

– Dette var en veldig gledelig melding å få, og vi gleder oss på vegne av familien, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Han fikk vite om graviditeten for en ukes tid siden.

Utfordringer for Vipers

EM spilles i desember med Silje Solberg og Emily Stang Sando som norsk keeperpar.

Vipers står foran utfordringer på målvaktplassen i tiden som kommer. Andrea Austmo Pedersen pådro seg nylig en kneskade. Kristiansand-klubben har lenge vært sett på som en outsider i kampen om mesterligatrofeet.

