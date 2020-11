Håndballforbundet har fått EM-frist – må svare innen tirsdag

NTB Sport

Det opplyser forbundet tirsdag kveld.

«For å sikre gjennomføringen av EM forventer Det europeiske håndballforbundet innen tirsdag morgen i neste uke en bekreftelse fra Norges Håndballforbund, som del av den samlede organisasjonskomiteen for EM, på at kamper kan spilles i Trondheim», heter det der.

Tirsdag formiddag var NTB i kontakt med EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich. På spørsmål om hvor lenge man kan vente på et klarsignal fra håndballforbundet og norske myndigheter rundt EM, henviste han til at EHF ville kommunisere en offisiell uttalelse senere på dagen.

Nå er den klar. Der fremgår det tydelig at en avklaring rundt Norges planlagte arrangørrolle må foreligge i løpet av de sju neste dagene.

«EHF er fullstendig klar over situasjonen i Norge, tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av covid-19 og utfordringene det medfører for gjennomføringen av EM i Norge og Danmark», skriver det europeiske forbundet, som fortsetter:

«Det må imidlertid komme en avklaring, i særdeleshet for lagene som etter planen skal spille i gruppe C og D i Trondheim, nemlig Nederland, Ungarn, Serbia og Kroatia så vel som Romania, Norge, Tyskland og Polen».

Nye elementer

EHF opplyser videre at de nevnte lagene er informert om situasjonen, og at en endelig avgjørelse er ventet tidlig i neste uke.

Kulturminister Abid Raja holdt mandag et digitalt møte der blant andre helseminister Bent Høie (H), idrettspresident Berit Kjøll, håndballpresident Kåre Geir Lio samt representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) deltok.

Der ble blant annet smittevernprotokollen som skal redde håndball-EM drøftet. Tilbakemeldingen til idretten var at protokollen må justeres før et endelig klarsignal eventuelt blir gitt.

– Det kommer stadig nye elementer inn som vi må vurdere. Man er generelt sett engstelig for å belaste lokale helsemyndigheter med enda flere utfordringer, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB etter møtet.

Han opplyste videre at forbundet aktet å levere en oppdatert protokoll til helsemyndighetene i løpet av et døgn. Kulturminister Raja varslet på sin side rask behandling når de nye planene er lagt fram.

– Høie og jeg skal forsøke å få til en avgjørelse i løpet av uken, senest i starten av neste uke. Vi skal prøve før, men vi har sagt at det kan være det ikke skjer før i starten av neste uke. Vi må også se hvordan de nye nasjonale tiltakene som er satt inn, virker. Om hvorvidt pila peker opp eller ned, sa statsråden til NTB.

Må ha unntak

Etter at FHI og Helsedirektoratet har mottatt den justerte protokollen, vil de komme med en oppdatert anbefaling før regjeringen tar en endelig beslutning.

Smittetrykket i Norge har vært økende den siste tiden. Både regjeringen og nasjonale myndigheter har innført nye strenge tiltak som iverksettes denne uken.

Også i Danmark, Norges EM-medarrangør, er smittevernrådene kraftig skjerpet den siste tiden. Det førte blant annet til at Frederikshavn røk ut som EM-arrangørby.

Det kreves et unntak fra de strenge norske smittevernreglene for at håndball-EM skal kunne avvikles.

EM-sluttspillet skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember.

