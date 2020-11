Formel 1 slår tilbake med omfattende terminliste

NTB Sport

For første gang inneholder Grand Prix-serien hele 23 løp, men det blir ingen Formel 1- debut for Vietnams Grand Prix neste år heller.

Sesongen skal starte med Australias GP i Melbourne 21. mars og avsluttes i Abu Dhabi 5. desember. For første gang skal det kjøres løp i Saudi-Arabia. Det skjer i en gatebane på kveldstid 28. november.

Det fjerde løpet neste sesong har ennå ikke fått vertsby. Det er datoen Vietnam skulle hatt.

Vietnams GP i Hanoi skulle vært på VM-kalenderen for første gang i april i år, men sammen med alle andre løp før juli ble det avlyst på grunn av viruspandemien. Det ble et tilbakeslag for arrangøren, og det blir ikke løp der i 2021 heller. At Nguyen Duc Chung, som har vært hovedmann for Vietnams F1-prosjekt, er siktet for korrupsjon har trolig bidratt sterkt til den avgjørelsen.

I år blir det arrangert 17 VM-runder, etter at flere baner avviklet to løp hver.

Slik blir VM-sesongen 2021:

1: 21/3 – Australias GP i Melbourne

2: 28/3 – Bahrains GP i Sakhir

3: 11/4 – Kinas GP i Shanghai

4: 25/4 – sted ikke bestemt

5: 9/5 – Spanias GP i Barcelona

6: 23/5 – Monacos GP

7: 6/6 – Aserbajdsjans GP i Baku

8: 13/6 – Canadas GP i Montreal

9: 27/6 – Frankrikes GP i Le Castellet

10: 4/7 – Østerrikes GP i Spielberg

11: 18/7 – Storbritannias GP i Silverstone

12: 1/8 – Ungarns GP i Budapest

13: 29/8 – Belgias GP i Spa-Francorchamps

14: 5/9 – Nederlands GP i Zandvoort

15: 12/9 – Italias GP i Monza

16: 26/9 – Russlands GP i Sotsji

17: 3/10 – Singapores GP

18: 10/10 – Japans GP i Suzuka

19: 24/10 – USAs GP i Austin

20: 31/10 – Mexicos GP i Mexico by

21: 14/11 – Brasils GP i São Paulo (avhengig av endelig avtale)

22: 28/11 – Saudi-Arabias GP i Jeddah

23: 5/12 – Abu Dhabis GP i Yas Marina.

(©NTB)