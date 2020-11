CAS avviste Iannones anke – MogoGP-stjerne utestengt i fire år

NTB Sport

Dermed ble det fullt medhold for Verdens antidopingbyrå (Wada), som gikk til CAS med krav om at straffen måtte skjerpes. Det internasjonale motorsykkelforbundet (FIM) utestengte opprinnelig italieneren i 18 måneder.

Den 30-årige Aprilia-føreren er en av profilene i MotoGP-klassen, men han avga positiv dopingprøve i forbindelse med VM-runden i Malaysia i fjor. Det ble påvist spor etter steroiden drostanolon i prøven, noe Iannone forklarte med at han hadde spist steroidinfisert kjøtt mens han var dehydrert.

CAS-dommerne konkluderte med at Iannone ikke har godtgjort at han fikk i seg stoffet gjennom mat. Blant annet er det ikke framlagt bevis for bruk av drostanolon i kjøttproduksjon i Malaysia.

– Vi kan ikke utelukke muligheten for at den positive prøven er resultat av infisert mat, men Iannone har ikke greide å legge fram overbevisende belegg for dette, skriver dommerne.

Iannone kaller avgjørelsen «den verste urett jeg kunne forestille meg» og sier at han vil kjempe videre for å renvaske seg.

– Alle som prøver å ødelegge livet mitt vil snart forstå hvor mye styrke som finnes i hjertet mitt, skrev han på Instagram.

