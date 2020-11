Aalesund forlenget med langtidsskadd måltyv

NTB Sport

Det bekrefter klubben på sine nettsider mandag.

Agdestein har vært plassert på sidelinjen med korsbåndskade siden før seriestart. Nå jobber han seg tilbake mot et comeback.

Den nye kontrakten som nå er signert strekker seg i første omgang til sommeren 2021, men inneholder ifølge klubben også en opsjon om ytterligere forlengelse.

– Torbjørn har jobbet veldig hardt de siste månedene for å komme tilbake så godt og raskt som mulig fra skade. Han er veldig motivert for å fortsette i AaFK, og er en fantastisk fin type å ha i en prestasjonsgruppe, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i en uttalelse.

Hovedpersonen selv er veldig fornøyd med at avtalen er forlenget.

– Det gir meg en følelse av tillit. Det er et tegn på at klubben ser at jeg gjør jobben som trengs. De har troen på at jeg kommer tilbake i god form, og det skal jeg. Forhåpentligvis skal jeg få med meg store deler av vårsesongen 2021, sier Agdestein.

29-åringen har en fortid i Odd, Kristiansund, Haugesund, skotske Inverness Caledonian og engelske Brighton. Han er opprinnelig fra Stord.

