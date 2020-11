Uavgjort mellom Liverpool og Manchester City etter straffemiss fra De Bruyne

NTB Sport

Allerede etter 11 minutter i toppoppgjøret i Premier League fikk Liverpool straffespark da Kyle Walker først ble lurt av og så felte Sadio Mané. Straffesparket ekspederte Mohamed Salah sikkert i mål til 1-0-ledelse for de regjerende mesterne.

Gabriel Jesus satte inn utligningen etter en halvtime, og ti minutter senere bommet Kevin de Bruyne da han fikk muligheten på straffespark.

2. omgang ble en stillingskrig der det egentlig bare kom en stor sjanse for Manchester City etter 55 minutter, men to slitne lag slet med å skape sjanser etter å ha gått gjennom et tøft kampprogram.

– Man kunne se etter ti-femten minutter at alle hev etter pusten. Det var et slit for alle 22 på banen, men jeg er veldig fornøyd. Det er færrest antall sjanser City har hatt mot oss, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

Skadd Alexander-Arnold

Premier League får en ukes pause, men de fleste spillerne på banen i Manchester skal likevel i aksjon for sine landslag i mellomtiden.

Det skal ikke Trent Alexander-Arnold, ettersom Liverpool-backen måtte ut med skade etter en times spill.

– Han vil være ute av spill for England. Han skal skannes i morgen og så får vi se, sa Klopp om skadeomfanget til backen.

Etter landslagspausen skal City bryne seg på José Mourinhos høytflygende Tottenham, mens Liverpool tar imot topplaget Leicester, som troner alene øverst på tabellen etter åtte serierunder.

Straffemål

Liverpool tok initiativet i kampen fra start og kunne tatt ledelsen før minuttet var spilt da Trent Alexander-Arnold spilte gjennom Roberto Firmino i bakrom. Ederson i City-buret var raskt ute og avverget, men klarte ikke å gjøre noe med straffesparket til Salah ti minutter senere.

City kunne fort utlignet etter 25 minutter da De Bruyne spilte gjennom Raheem Sterling alene foran mål, men Alisson reddet forsøket fra engelskmannen.

Fem minutter senere kom likevel De Bruyne-assisten og utligningen for City da Gabriel Jesus vendte nydelig opp i feltet og tuppet inn 1-1.

Straffemiss

Like før pause fikk De Bruyne selv muligheten til å sende City i ledelsen da han slo et innlegg som ble stoppet av hånden til Joe Gomez. Etter en VAR-sjekk pekte dommeren på straffemerket, men De Bruynes forsøk strøk utsiden av stolpen.

Like etter fikk Alexander-Arnold en kjempemulighet til å sende Liverpool i føringen igjen, men Ederson fikk reddet både skuddet og sikret kontroll på ballen rett foran brennhete Diogo Jota på returen.

2. omgang ble langt mindre fartsfylt enn den første, men etter 55 minutter var Jesus nær ved å bli tomålsscorer da han stanget innlegget fra João Cancelo utenfor fra seks meters hold.

James Milner erstattet skadde Alexander-Arnold da det gjensto en halvtime i kampen og ringreven gjorde en heltemodig jobb med å stoppe den langt kvikkere Sterling.

