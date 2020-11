Superstjerner med Biden- og Harris-jubel

NTB Sport

Basketballesset LeBron James la ut et redigert bilde på Twitter fra en seierskamp i 2016. Der sto han for en svært viktig blokkering av en motspiller.

Nå var James' hode byttet ut med Bidens.

Fotballprofilen Megan Rapinoe takket spesielt de mange fargede amerikanerne som hadde droppet Donald Trump og gitt sin stemme til Biden.

– Det er ikke mulig å overvurdere hvor stort dette er for Kamal Harris, fargede og sørasiatiske kvinner over alt og for USA, skrev Rapinoe på Twitter.

Harris blir USAs første kvinnelige og første fargede visepresident.

– Dette er det det amerikanske folket trenger, skrev basketballgiganten Earvin «Magic» Johnson etter at han hadde hørt Biden tale.

