Minkvirus i Danmark skaper trøbbel for landskamp

NTB Sport

Danmarks fotballforbund (DBU) opplyser at Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) og Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) må stå over.

Lørdag innførte Storbritannia et innreiseforbud for dansker. Samtidig er det satt et krav om at alle som bor i Storbritannia, må i 14 dagers karantene om de har vært i Danmark. Årsaken er at det er oppdaget et mutert koronavirus blant mink i Danmark.

Det får konsekvenser for de danske og svenske spillerne i klubber på balløya. DBU har de siste dagene vært i dialog med Uefa, FA og engelske myndigheter for å få avklart om spillerne vil være unntatt de siste innstrammingene. Det har ikke DBU-direktør Jakob Jensen fått bekreftet.

– Vi opplever beslutningen til de britiske myndighetene som for voldsom og omfattende ettersom hele opplegget rundt landslaget minimerer en eventuell risiko, sier Jensen.

Ni erstattere

Den danske landslagssjefen Kasper Hjulmand har tatt ut ni nye spillere til å erstatte de danske spillerne bosatt i Storbritannia.

– Hvis ikke situasjonen blir løst, gleder vi oss til å se andre gode spillere i aksjon i testkampen mot Sverige på onsdag. Uansett hva som skjer, gleder vi oss til å spille og vil prøve å vinne, sier Hjulmand.

Danmark møter Island og Belgia i nasjonsligaen henholdsvis 15. og 18. november. Ifølge DBU vil ikke de britiske innstrammingene påvirke disse kampene.

Også landslagssjefen ute

Sverige vil være uten disse spillerne onsdag: Victor Lindelöf (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) og Filip Helander (Glasgow Rangers).

Tidligere søndag meldte Sveriges fotballforbund at landslagssjef Janne Andersson har satt seg selv i karantene fordi et nærstående familiemedlem har testet positivt for korona, så han blir heller ikke å se på onsdag.

Assistenttrener Peter Wettergren får ansvaret for det svenske laget.

(©NTB)