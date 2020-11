Kimmich operert etter Haaland-duell – spiller ikke mer i år

NTB Sport

Kimmich fikk gult kort for situasjonen i første omgang av lørdagens storkamp mot Borussia Dortmund, men skaden han pådro seg svir mye mer. Likevel trekker man i München et lettelsens sukk over at det ikke var korsbåndet som røk, slik det først ble fryktet.

Midtbanespilleren forlot banen gråtende, men nå er det klart at det bare var menisken som ble skadd, og han er tilbake på banen igjen om ikke lenge.

– Vi er glade for at Joshua trolig vil være tilgjengelig igjen om ikke så mange uker. Vi vil gi ham all mulig støtte i rehabiliteringsprosessen, sa sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Både Bayern og Tysklands landslag må greie seg uten Kimmich resten av 2020.

