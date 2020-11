Kane fortsetter storformen – Spurs inntok tabelltoppen med 1-0 over WBA

NTB Sport

Det var Kanes 150. Premier League-mål. Tottenham har med det 17 poeng og er ett poeng foran Liverpool som møter Manchester City senere søndag.

Bare Alan Shearer (212) og Sergio Agüero (217) har scoret 150 Premier League-mål på færre kamper enn Kane, som søndag spilte sin 218. kamp i den øverste divisjonen.

– De (målene) føles alltid bedre når man vinner kampen. Det var en tøff kamp. I annen omgang spilte vi mye bedre enn i den første. Det handlet om å få et gjennombrudd, og heldigvis fikk jeg inn en heading for å markere nummer 150, sa Kane til SkySports etter kampen.

I kampens første omgang var det hjemmelaget som skapte brorparten av sjansene. Likevel hadde kanskje Son Heung-min den største sjansen, men hans skudd ble blokkert.

Korona

West Bromwich var godt med gjennom hele kampen, men måtte gi tapt etter 87 spilte minutter da Kane stusset ballen i mål fra omkring fem meter etter innlegg fra høyreback Matt Doherty.

West Bromwich måtte klare seg uten den rutinerte forsvareren Branislav Ivanovic og brasilianske Matheus Pereira. Begge testet positivt for korona. Det opplyste klubben søndag formiddag. Begge spillerne må dermed være ti dager i isolasjon.

Tottenham har fortsatt ikke tapt siden serieåpningen mot Everton (0-1). West Bromwich på sin side står fortsatt uten seier i årets sesong og ligger tredje sist på tabellen med tre poeng.

Son nære

Kampen startet godt for Tottenham. Etter 13 minutter fikk Son en alle tiders mulighet når han ble spilt fri i 16-meteren. Angriperen hadde masse tid, men klarte ikke å prikke ballen forbi flere WBA-forsvarere og keeper. Resten av omgangen var det hjemmelaget som skapte flest sjanser.

Nærmest kom de blå- og hvitstripete da Callum Robinson vippet inn et innlegg mot spisskollega Karlan Grant. På streken var Eric Dier på plass med en viktig berøring og hindret scoring.

Etter hvilen var Gareth Bale frampå på et innlegg fra Kane, men den nyankomne waliseren rakk ikke fram i tide. Midtbanemann Giovani Lo Celso kom inn etter en drøy time og fikk nesten umiddelbart muligheten. Hans avslutning fra seks meter gikk imidlertid utenfor.

Spurs-press

West Bromwich var heller ikke ufarlige i annen omgang. Lloris måtte ved flere anledninger hente fram gode redninger. Grant var nok en gang nære etter en corner, men avslutningen hans etter 70 minutter gikk til side for mål.

Spurs presset på mot slutten, men klarte ikke å få hull på byllen mot et lavtliggende WBA-forsvar. Innbytter Carlos Vinícius kom til skudd fra 16 meter, men Sam Johnstone i West Bromwich-buret reddet godt. Men da han var litt på etterskudd i feltet, kunne han ikke gjøre noe med Kanes heading to og et halvt minutt før slutt.

West Bromwich kjempet til siste slutt, men formlaget Tottenham holdt unna.

