Elyounoussi herjet for Celtic, men Ajer skadd igjen

Det så ut til å bli en solid norsk opptur da Kristoffer Ajer også var tilbake på banen etter skade, men ettepå uttalte manager Neil Lennon at Ajer slo opp lyskeskaden og trolig mister de kommende landskampene.

Elyounoussi ble kampens forgrunnsfigur. Østfoldingen har hatt en bra høst med flere mål i Glasgow-klubben. Mot Motherwell ble det scoring etter åtte og 27 minutter før pause. Begge kom fra kloss hold.

Så sto han også bak 3-1-målet langt ut i den andre omgangen. Det kom på en heading. Olivier Ntcham scoret det siste målet for Celtic.

– Jeg er henrykt, og jeg er veldig glad for at laget spilte bra og sikret tre poeng, sa nordmannen til Celtic TV. Han er oppe i 10 seriemål.

Datteren får ballen

– Jeg var skuffet over at jeg ikke greide hattrick mot Lille, men etter å ha scoret to ganger i første omgang sa jeg til manageren at jeg skulle få et tredje og ta med meg matchballen hjem. Den skal jeg gi til min datter, som så kampen på TV hjemme. Jeg håper hun er stolt av meg, fortsatte Moi.

Han trakk fram det siste målet som det viktigste.

– De hadde nettopp redusert, og vi måtte komme med en reaksjon. Det måtte vi også etter torsdagens nedtur, og jeg synes vi viste karakterstyrke i dag. Nå må vi bare holde det gående, sa han ifølge Celtics nettsted.

Celtic tapte 1-4 hjemme mot Sparta Praha i europaligaen torsdag. Da ble laget slaktet i de skotske avisene, og Moi fikk krass kritikk etter at han ble fanget av kameraer mens han tittet på telefonen sin etter å ha blitt byttet ut.

– Briljant

– Vi fikk rettmessig kritikk torsdag. Alle vet at det vi gjorde da var uakseptabelt, men i dag var de strålende. Det var en briljant revansj for Moi. Det han gjorde for laget i dag var fenomenalt, sa Lennon.

Glasgow-klubben er på jakt etter sitt tiende strake seriegull, men ligger hittil etter byrival Rangers, som søndag forsvarte sin ledelse ved å knuse Hamilton.

Kristoffer Ajer pådro seg en lyskeskade mot Lille i slutten av oktober, i en kamp der Moi scoret to ganger, men oppholdet ble ikke så langvarig som fryktet. Kanskje kom han for tidlig tilbake, og han måtte ut mot slutten av kampen.

Begge de norske Celtic-gutta er uttatt til landslagets kamper mot Israel, Romania og Østerrike.

– Nå reiser Celtic-spillerne til landslagssamlinger. Jeg håper vi kan få noen seire med landslagene våre, unngå skader og være klar til å prestere igjen for klubben, sa Moi.

