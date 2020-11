Berget med assist da Malmö sikret seriegull

NTB Sport

Allerede etter et kvarter sto det 3-0 i Malmö, og seiersfesten kunne begynne. Seieren betyr at Malmö er 10 poeng foran nærmeste utfordrer Elfsborg når bare tre serierunder står igjen.

Isaac Kiese Thelin nikket inn ledermålet før det var spilt tre minutter. Anders Christiansen doblet ledelsen fem minutter senere med assist fra Ola Toivonen. I det 15. minutt var det Toivonens tur til å score da han nikket inn Bergets innlegg.

Alt var allerede avgjort, men Eric Larsson økte ledelsen kvarteret før slutt.

Berget pådro seg et gult kort som gjør at han må stå over neste seriekamp, men det spiller liten rolle. Ingen kan frata Malmö førsteplassen.

