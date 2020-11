Aursnes berget ett poeng for Molde med kunstscoring – sølvkampen tilspisser seg

NTB Sport

Hjemmelaget åpnet sterkt etter et europaligatap for Arsenal tidligere i uka.

Etter bare 12 minutter fant Martin Ellingsen lagkamerat Etzaz Hussain med et strøkent innlegg, og 27-åringen tok Molde i føringen med pannebrasken.

Men bare to minutter senere straffet Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino hjemmelaget med vakkert spill, før Faris Pemi ga gjestene ny grunn til å juble med scoring i det 23. minutt.

Molde skrudde opp tempoet utover i 2. omgang, men fant ikke nettmaskene bak Kristiansunds Sean McDermott. Det var ikke før Aursnes vartet opp med en kanonkule fra 16 meter i det 89. minutt og fastsatte resultatet 2-2.

Heldigvis for Moldes del, gikk Rosenborg på et 0-3-tap for Viking søndag. Dermed skiller det to poeng mellom Molde og Rosenborg på tabellen, men Erling Moes menn trenger å finne vinnerformen igjen hvis ikke andreplassen skal glippe.

Pellegrino-magi

Det var et fyrt opp Molde-lag, sugne på seier igjen etter tapet for Arsenal, som stilte til start på eget gress.

Hjemmelaget presset på i åpningsminuttene, og allerede etter sju minutter fant Kristoffer Haugen Leke James i boksen med et innlegg. Spissen klarte akkurat ikke å få pannebrasken nok over ballen og headet snaut en halv meter over mål.

Fem minutter senere la Ellingsen ballen inn i feltet, og mellom to KBK-spillere fant han en ragende Hussain, som sendte hjemmelaget i føringen.

Men jublende stilnet raskt i Molde. Bare to minutter senere spilte Bent Sørmo seg fint fri på høyresiden og la ballen hardt inn mot Pellegrino. Eliteseriens toppscorer gjør sjeldent feil når han får ballen i beina, og etter at han hadde parkert Henry Wingo, satte han enkelt inn utligningen.

Kunst-utligning

Utligningen tente en gnist i Kristiansund-troppen, og det tok under ti minutter før neste ball var i nettet. Pemi snek seg elegant inn foran Sheriff Sinyan og stanget inn ledelsen som skulle vise seg å sette en støkk i hjemmelaget.

For selv om sjansene var der, klart ikke Molde å bryte ned Kristiansunds bakre rekker.

Etter halvtimen spilt prøvde James å overliste McDermott etter lekkert forarbeid, men gjestenes sisteskanse sto imot.

McDermott måtte i aksjon igjen ved flere anledninger i 2. omgang, og han hindret både Eikrem og James i å sette inn utligningen. Men med ett minutt igjen av ordinær tid vartet Aurskog opp med det utrolige fra 16 meter.

Med bare seks kamper igjen av seriesesongen må Erling Moes mannskap hente poeng igjen for å sikre ligasølvet. Neste utfordring er Stabæk på bortebane.

Kristiansund ligger på 6.-plass før de tar imot Mjøndalen hjemme i neste runde.

