Arsenal med full hjemmefadese mot Villa

Mange trodde hverdagen hadde innhentet Villa. På litt over en uke hadde Birmingham-klubben gått fra full poengpott til to nederlag på rappen. Men mot Arsenal hentet gjestene fram spill som minnet litt om 7-2-nedsablingen av Liverpool.

Lenge sto det 0-1 på lystavla i London etter Bukayo Sakos selvmål før pause, men med under 20 minutter igjen raknet det skikkelig hos hjemmelaget. Først stanget Watkins uredd inn et strålende innlegg fra Ross Barkley.

Kort tid etter fullførte samme mann kontringen som ga Villas tredje scoring. Jack Grealish fikk et enormt bakrom å løpe i og slapp ballen perfekt til Watkins, som i starten av oktober scoret hattrick mot Liverpool.

Mellom de to scoringene hadde Grealish en avslutning redder på strek av Kieran Tierney.

Aston Villa har tatt 15 av 21 mulige poeng etter sju kamper. Det holder til en 6.-plass. Forrige sesong unngikk klubben så vidt nedrykk. Med én kamp mer spilt står Arsenal med bare 12 poeng.

VAR-annullering

Sakos selvmål kom etter 25 minutters spill. Ved bakre stolpe skled unggutten Matt Targetts harde innlegg i eget nett.

Det var ikke første gang at gjestene hadde satt en ball bak Arsenal-keeper Bernd Leno. Allerede etter to minutter trodde John McGinn at han hadde gitt Villa en sjokkledelse, men suseren ble etter mange minutters ventetid annullert for offside etter en titt på VAR-monitoren.

Lacazette-sjanser

Arsenal kom til flere farlige situasjoner det siste kvarteret før pause. Særlig var Alexandre Lacazette nær å gjøre 1-1 med to hodestøt på kort tid, men headingene satt ikke. Den siste fra fire meter burde han fått mer ut av.

Emiliano Martinez var inntil i sommer en del av keeperstallen i Arsenal. Søndag sto argentineren en flott kamp i Villa-buret.

Etter hvilen ble bortelaget lagt under et enda større press, men Villa var hele tiden farlig med ballen i laget. Det skulle Watkins til slutt utnytte til fulle.

Arsenals neste ligakamp er borte mot Leeds, mens Villa tar imot Brighton etter landslagspausen.

