15 års ventetid er over: Viking slo endelig RBK etter feildømt straffe og keepertabbe

Åge Hareides ubeseirede ligarekke tok brutalt slutt i kamp nummer åtte etter RBK-comebacket. Fra benken så han Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay og Viljar Vevatne score hver sin gang for Viking før pause.

Seieren var hjemmelagets første mot Rosenborg på hele 28 seriekamper.

Berisha tok Viking tidlig i ledelsen på et kontroversielt straffespark. Dommer Kai Erik Steen slo ned på en hands etter at en langball hadde vært borti armen til Tore Reginiussen, men situasjonen skjedde et par meter utenfor straffefeltet.

Selv om Steen brukte noen sekunders betenkningstid, ble avgjørelsen feil. Berisha scoret sikkert sitt 12. seriemål for sesongen.

Ti minutter senere ødela RBK for seg selv. Landslagskeeper André Hansen tok seg altfor lang tid etter et tilbakespill, og det utnyttet de Lanlay. Den tidligere RBK-spilleren jaget i press og lot seg bli skutt på. Ballen spratt via de Lanlay og i nettet.

– Det er første gang jeg scorer med rumpa, sa han flirende til Eurosport i pausen.

På tampen av første omgang styrte Vevatne inn Vikings tredje for kvelden. Scoringen kom i kjølvannet av en corner. TV-bildene viste etterpå at den fort burde vært annullert for offside.

Livsfarlige på kontringer

Rosenborg hadde ikke tapt i Eliteserien siden 2. august, men i Stavanger kom den første skikkelige nedturen etter at Hareide tok over treneransvaret. Han hadde ledet laget til 17 av 21 mulige poeng før søndagens stjernesmell.

Gjestene spilte Viking lave etter Hansens brøler, men overtaket ga ingen uttelling. I stedet skulle det bare bli verre for RBK.

– Vi ligger kompakt defensivt og straffer dem på kontringer, sa de Lanlay i sin vurdering av de første 45 minuttene.

Etter hvilen ble kontringsspill et enda tydeligere Viking-våpen. Gang på gang ble RBK brutt på midtbanen, og Berisha traff tverrliggeren to ganger med få minutters mellomrom.

Kvarteret før slutt måtte Hansen gjøre et tigersprang for å stoppe Ylldren Ibrahimaj fra å gjøre 4-0.

Tett i medaljekampen

Med nederlaget tapte Rosenborg ytterligere terreng i sølvkampen. Tabelltoer Molde doblet forspranget til to poeng etter 2-2 hjemme mot Kristiansund. Bak de to rivalene lurer både Odd og Vålerenga.

Viking hadde vist svak form før søndagens oppgjør. Rogalendingene sto med to tap og én uavgjort etter at de kom ut av noen ukers koronakarantene. Før det hadde de vært ubeseiret i åtte strake kamper.

Bjarne Berntsens menn har 33 poeng. Det gir dem en posisjon trygt midt på tabellen.

Etter landslagspausen tar RBK imot gamle kjente. 22. november kommer klubbens tidligere hovedtrenere Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland med formsvake Brann til Lerkendal.

Samme dag spiller Viking borte mot Sarpsborg.

