West Ham forlenget Fulhams marerittrekke etter panenkafadese

Nesten åtte minutter på overtid kunne Ademola Lookman ha berget 1-1 for Fulham da han fikk ta straffespark etter at Tom Cairney ble felt av Said Benhrama og det etter VAR-konsultasjon ble dømt straffespark. Et patetisk panenkaforsøk havnet i fanget på keeper Lukasz Fabianski.

Fulham hadde tapt 12 byderbyer på rad i Premier League og hadde tatt bare ett poeng på de 16 siste. Marerittrekka ble forlenget søndag, selv om poengene satt langt inne for vertene.

West Ham-manager David Moyes beholder også sitt jerngrep på Fulham. Han har nå 13 seirer og en uavgjort på sine 14 siste hjemmekamper mot hvittrøyene. En 2-2-kamp i 2014, da han var Manchester United-manager, er det forrige poengtapet.

En storspillende Alphonse Areola fredet Fulham-målet helt til tilleggstiden. Da sentret Said Benrahma til Soucek, som skjøt inn vinnermålet.

