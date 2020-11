Viktig Sogndal-seier i opprykkskampen – Tromsø snublet mot Øygarden i straffedrama

NTB Sport

KFUM, som jager kvalifiseringsplass, fikk det tøft i Sogndal og tapte med tre mål. Etter 19 minutter var hjemmelagets vingbacker på farten. Daniel Eid sendte en langpasning videre på én berøring inn i feltet. Der var Tomas Totland på plass og fullførte et flott angrep med en kontant avslutning.

Alioune Ndour satte så inn 2-0 og 3-0 i løpet av tre minutter etter en drøy time. Med seieren er Sogndal ett poeng bak Lillestrøm på 2.-plass, men LSK har to kamper mindre spilt og møter Åsane søndag.

Ahamed reddet poeng

Helt i toppen er Tromsø, som stort sett har vært solide gjennom hele sesongen. Lørdag var Øygarden, som ligger nest sist med 23 poeng, motstander i Vestlandshallen. Serielederen skapte de fleste sjansene, men Øygarden holdt unna.

Ti minutter før slutt fikk Øygarden straffespark. Bjarte Haugsdal bommet, men dommer dømte ny straffe fordi TIL-spillerne var for tidlig inne i 16-meteren. Haugstad byttet side og satte ballen helt oppe i krysset. Det så ut til å skulle gi en etterlengtet seier, men på overtid dukket Mo Ahamed opp på bakre stolpe og sikret 1-1 og ett Tromsø-poeng.

Rekdal mot kvalplass

Kjetil Rekdals HamKam nærmer seg kvalifiseringsplass med lørdagens 3-1-seier over Ull/Kisa.

Forsvarsveteran Amin Nouri satte inn 1-0 etter 17 minutter på forsvarskollega Jo Nymo Matlands flotte innlegg. Marcus Pedersen satte inn 2-0 før Kristian Onsrud ordnet 3-0 med et flott skudd utenfor 16-meteren. Henrik Kristiansen sørget for et trøstemål på vakkert vis da han klinket et skudd i krysset fra omkring 20 meter. De grønnkledde er nå kun to poeng bak KFUM på siste kvalifiseringsplass.

Ranheims muligheter for direkte opprykk ble mindre etter 0-0 mot Raufoss. Ranheims Erik Tønne hadde en alle tiders mulighet til å avgjøre kampen i den tette tåka da han tok straffespark fem minutter før slutt, men Raufoss-keeper Ole Kristian Lauvli reddet.

Søndag fullfører Kongsvinger – Sandnes Ulf og Lillestrøm – Åsane den noe amputerte runden i 1. divisjon. Grorud – Jerv og Stjørdals Blink – Strømmen er utsatt på grunn av koronasmitte.

