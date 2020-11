Superinnbytter Messi berget Barcelona mot Betis

NTB Sport

Barcelona har slitt i den hjemlige serien denne sesongen. Før kampen sto storlaget med bare åtte poeng på seks kamper.

Hjemmelaget gikk opp i føringen etter scoring av Ousmane Dembélé etter 22 minutter. Gjestene fra Sevilla utlignet like før pause ved Antonio Sanabria.

Messi startet på benken, men kom inn ved pause for Ansu Fati, som klaget over smerter i kneet. Klubben meldte senere at 18-åringen har en meniskskade.

Den 33-årige superstjernen viste seg fram umiddelbart. Et innlegg fra venstre gikk langs bakken mot argentineren i 16-meteren. Betis-keeperen kom ut i duellen, men Messi hoppet elegant over ballen. Den havnet hos Antoine Griezmann, som kunne sette inn 2-1 i åpent bur.

Aïssa Mandi fikk etter VAR-dømming rødt kort for å redde et skudd på streken. Det påfølgende straffesparket satte Messi trygt i mål.

Betis reduserte ved innbytter Loren Moron, men Messi punkterte kampen da han fra kloss hold banket ballen i mål. 17 år gamle Pedri fastsatte resultatet til 5-2 på overtid med sitt første seriemål for Barcelona.

Trener Ronald Koeman sa at Messi startet på benken fordi han trengte hvile etter mesterligaseieren mot Dinamo Kiev i midtuka.

– Om han hadde vært helt restituert ville vi brukt ham fra start. Vi valgte å ha ham på benken i fall vi trengte ham, og han var veldig viktig for oss etter pause, sa Koeman,

I en annen kamp slo Sevilla tilbake etter tre strake tap med 1-0-seier over Osasuna. Lucas Ocampos avgjorde med et straffespark han fikk ta om igjen etter at keeper reddet første gang.

(©NTB)