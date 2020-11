Roglic ble utfordret, men sikret Vuelta-seieren

NTB Sport

Ecuadorianeren tråkket til i den bratte motbakken og parkerte Roglic, som først tapte sekunder nesten med hvert tråkk. Sloveneren måtte ta ut alt han hadde for å unngå å miste de 45 sekundene han ledet med. Hadde det ikke vært for at han fikk ryggene til Movistar-rytterne Marc Solér og Enric Mas ville det trolig ha blitt for tungt.

Carapaz tråkket inn til 8.-plass på etappen, 2.35 minutter bak den franske etappevinneren David Gaudu. Roglic slet seg inn til 10.-plass og tapte bare 21 sekunder. Dermed kan den slovenske Jumbo-Visma-rytteren forberede seg på å hylles som sammenlagtvinner i Madrid søndag.

Dermed unngår Roglic en gjentakelse av marerittet fra september, da han mistet ledertrøya i Tour de France på den siste vanskelige etappen. Da var det landsmannen Tadej Pogacar som knuste ham på en tempoetappe.

Gaudu kom til mål lørdag i ensom majestet som eneste gjenværende fra et brudd på over 30 ryttere.

(©NTB)